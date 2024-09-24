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Аномальная зона

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2024
Инопланетянина Алешеньку вернули в аномальную зону Пермского края
Ранее объект забирали на реставрацию.
24 сентября 2024, 09:12
2012
Летом уфологи будут искать в Пермском крае деревню-призрак
Исследователи непознанного проверят информацию о фантомной деревне, которая якобы периодически появляется посреди леса в Кишертском районе.
12 марта 2012, 08:41
2011
В Пермском крае открыли единственный в России памятник НЛО
Открытие состоялось на въезде в деревню Молебка недалеко от знаменитой аномальной зоны.
31 июля 2011, 07:32

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