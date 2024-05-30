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Аномальные холода

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Май
Этой ночью в Прикамье фиксировались заморозки почти по всей территории края
30 мая, 04:36
Май в Пермском крае в этом году оказался холоднее апреля
29 мая, 11:04
В Пермском крае наблюдается обратный суточный ход температуры воздуха
26 мая, 07:56
Стало известно, где в Прикамье сегодня ночью было холоднее всего
15 мая, 04:37
Январь
В МЧС предупредили пермяков об аномальных морозах в регионе
9 января, 07:16
Завтра, 4 января 2024 года, в Пермском крае снова ожидаются аномальные морозы
3 января, 13:32
Декабрь 2023
В Прикамье за сутки установлено 11 температурных рекордов декабря
12 декабря 2023, 08:36
Штормовое предупреждение из-за морозов объявлено в Пермском крае
11 декабря 2023, 08:02
В МЧС напомнили пермякам, как защититься от обморожения в зимние холода
8 декабря 2023, 10:54
Минздрав попросил пермских главврачей пускать пациентов в поликлиники заранее
8 декабря 2023, 08:35
Со скольки градусов можно не ходить в школу в Пермском крае?
5 декабря 2023, 08:06

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