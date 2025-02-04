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Антимонопольная служба

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2025
Антимонопольная служба оштрафует «Пятерочку» за рекламу акции с турами в Турцию
4 февраля, 09:02
2024
В РФ установят верхнюю границу цен на перелеты. Чем это грозит пермякам?
Эксперт пермского вуза рассказала о последствиях такой меры на дальнейшее ценообразование.
15 июля 2024, 06:16
2015
В Перми возбуждено дело в отношении департамента дорог и транспорта
Антимонопольная служба подозревает ведомство в нарушении закона о защите конкуренции.
15 января 2015, 07:27
2014
В Перми владельцу «газели» грозит штраф за рекламу магазина цветов
24 октября 2014, 10:32
Пермское УФАС возбудило два дела по грубым нарушениям при госзакупках
Всего ведомство за полгода рассмотрело 27 заявлений относительно соблюдения антимонопольного законодательства при проведении торгов.
22 июля 2014, 07:18
Федеральный суд подтвердил законность штрафа, наложенного на «Росгосстрах»
Компания должна выплатить почти 6,7 млн рублей за навязывание клиентам услуги по добровольному страхованию гражданской ответственности автомобилистов.
16 июля 2014, 11:01
2013
ФАС снял ответственность с Виктора Басаргина по делу пермского аэропорта
Губернатор Пермского края подтвердил свое решение об отмене итогов конкурса на приватизацию «Большого Савино».
24 декабря 2013, 09:30
2012
Владелице киоска в Перми не дают заниматься бизнесом
Администрация Перми создает препятствия малому бизнесу, не включая киоски в схему города.
26 апреля 2012, 04:38
2010
ФАС завела дело на пермских дочек «ЛУКОЙЛа»
Ведомство усмотрело нарушение антимонопольного законодательства в повышении цен на бензин и дизельное топливо.
29 декабря 2010, 07:20
«Уралсвязьинформ» уличили в нарушении Закона
Телекоммуникационная компания нарушила конституционные права граждан и федеральный закон «О защите конкуренции».
22 ноября 2010, 13:08

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