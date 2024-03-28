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Аптека

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Март
Признан банкротом совладелец пермской аптечной сети Николай Шаврин
28 марта, 09:59
В одной из аптек в Прикамье рецептурные препараты отпускали по липовым рецептам
7 марта, 13:24
Февраль
В одном из городов Прикамья аптеки оштрафованы за низкую антитеррористическую защиту
13 февраля, 13:55
Январь
Суд признал приватизацию единственной муниципальной аптеки Краснокамска незаконной
Аптека была продана летом за более чем 12 миллионов рублей.
30 января, 13:08
Ноябрь 2023
Суд взыскал с пермской фармфирмы в пользу Сбербанка 181 млн рублей
20 ноября 2023, 04:45
Октябрь 2023
Пермская сеть «Аптека от склада» отключила возможность онлайн-заказов
Аптеки сети закрываются в Перми и других городах.
27 октября 2023, 07:03
Лекарств почти не осталось. В Перми массово закрываются «Аптеки от склада»
Тенденция с закрытием точек сети наблюдается по всей стране.
16 октября 2023, 03:03
Собственники одной из крупнейших пермских фармкомпаний начали процесс ее ликвидации
2 октября 2023, 11:11
Август 2023
Прокуратура Ленинского района обнаружила дефицит лекарств в одной из аптек Перми
Нарушения устранены после проверки надзорного органа.
9 августа 2023, 03:36
Июль 2023
Эксперимент по выдаче электронных рецептов в Пермском крае завершится к концу года
18 июля 2023, 10:33
В Перми суд отменил арест медикаментов фармацевтической компании «Годовалов»
12 июля 2023, 05:05
В Перми арестовали медикаменты фармацевтической компании «Годовалов»
7 июля 2023, 08:32

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