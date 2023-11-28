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Аптекарские склады

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2023
Экс-топ-менеджер «Аптеки от склада» создал свой маркетплейс
«Склад здоровья» также будет торговать лекарствами.
28 ноября 2023, 07:03
Пермская сеть «Аптека от склада» отключила возможность онлайн-заказов
Аптеки сети закрываются в Перми и других городах.
27 октября 2023, 07:03
2012
Ломать — не строить: В Перми без согласования уничтожили старинные склады
В Краевом центре охраны памятников признали «ограниченную» научную ценность объекта, случайно обнаруженного год назад.
13 августа 2012, 04:48

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