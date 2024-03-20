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Арбитраж

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2024
Решение арбитражного суда об отмене передачи имущества Порта Пермь осталось в силе
20 марта, 11:19
Суд признал приватизацию единственной муниципальной аптеки Краснокамска незаконной
Аптека была продана летом за более чем 12 миллионов рублей.
30 января, 13:08
2023
Арбитраж отменил передачу имущества Порта Пермь от одной компании другой
18 декабря 2023, 14:04
2022
Гаражная распродажа и офшорные кредиторы. Знаковые арбитражные дела января
За неполных три недели января в арбитражном суде Пермского края рассматривалось несколько знаковых дел. В том числе — о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам «Западно-Уральского машиностроительного концерна» его основателя Александра Поздеева, а по долгам «Экопромбанка» — миллиардера Петра Кондрашева. Подробности интересных арбитражных дел за январь 2022 года — в традиционном обзоре Properm.ru.
3 февраля 2022, 03:00

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