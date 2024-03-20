Гаражная распродажа и офшорные кредиторы. Знаковые арбитражные дела января

За неполных три недели января в арбитражном суде Пермского края рассматривалось несколько знаковых дел. В том числе — о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам «Западно-Уральского машиностроительного концерна» его основателя Александра Поздеева, а по долгам «Экопромбанка» — миллиардера Петра Кондрашева. Подробности интересных арбитражных дел за январь 2022 года — в традиционном обзоре Properm.ru.