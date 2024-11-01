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Арбитражный суд

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Ноябрь
Иск к экс-ректору ПГНИУ рассмотрит суд общей юрисдикции
1 ноября, 07:34
Октябрь
Арбитражный суд Уральского округа поддержал УФАС в споре с АО «Пермтрансжелезобетон»
16 октября, 10:47
Пермский молокозавод не будет работать 30 суток из-за антисанитарии
15 октября, 11:17
Сентябрь
Власти Соликамска хотят снести торговые павильоны в центре города
16 сентября, 05:35
Турецкий перевозчик поддержал пермский аэропорт в споре с авиакомпанией «Россия»
6 сентября, 06:36
«Амкар Пермь» оспаривает решение о сносе павильона с фан-атрибутикой
3 сентября, 05:59
Администрация Соликамска не смогла оспорить передачу бомбоубежищ городу
2 сентября, 11:34
Август
Пермский филиал «Т Плюс» собирается взыскать с пермского храма почти 100 тысяч рублей
2 августа, 05:55
Июль
Краевые власти требуют снести в историческом центре Перми дорогой дизайн-салон
23 июля, 12:08
Управляющей пермским отелем «Урал» компании получилось сохранить лицензию
16 июля, 08:03
Инспекция по охране ОКН требует убрать силомер и караоке-будку у пермского ЦУМа
16 июля, 07:50
Пермская инспекция хочет изъять несколько строений «Усадьбы пароходчика Мешкова»
2 июля, 03:03
Июнь
Суд обязал Центр исторической памяти покинуть офис в Мотовилихинском районе
25 июня, 05:01
Назначен новый председатель Семнадцатого арбитражного апелляционного суда в Перми
Евгений Шайхутдинов ранее возглавлял Арбитражный суд Челябинской области.
14 июня, 11:18
Май
Арбитражный суд признал банкротом бывшего депутата заксобрания Пермского края
24 мая, 08:34
Топ-менеджеру «Порта Пермь» не удалось избежать уголовного суда
16 мая, 08:25
Пермский застройщик частично скомпенсировал ущерб за поврежденный «Бентли»
8 мая, 10:38
Пермский театр «У Моста» покинул пожарную каланчу
7 мая, 14:25
Апрель
Минспорт Прикамья взыскивает с женского мини-футбольного клуба 110 тысяч рублей
15 апреля, 07:51
Пермский пороховой завод хочет взыскать с химкомпании почти полмиллиарда рублей
12 апреля, 05:25

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