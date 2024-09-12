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Арбитражный суд Пермского края

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Сентябрь 2024
ПГНИУ взыскивает с бывшего ректора 2,2 миллиона рублей
В ходе проверки краевого Федерального казначейства были установлены нарушения процедуры начисления стимулирующих выплат некоторым сотрудникам суда.
12 сентября 2024, 06:59
Август 2024
Власти требуют признать гостиницу в Перми незаконной постройкой
Здание было построено без получения необходимых разрешений и с нарушением действующего законодательства.
23 августа 2024, 03:49
Ноябрь 2023
Полмиллиона в унитаз. Мэрия Добрянки выплатит огромный штраф за протекавший санузел
Счет за общедомовое имущество пришел собственникам дома, но явно превышал расходы.
15 ноября 2023, 07:00

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