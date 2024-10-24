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Аренда

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Октябрь
В Перми сносят очередной мини-рынок. Где и зачем?
24 октября, 11:59
Бастрыкин потребовал проверить заселение мигрантов в здание бывшего детсада в Перми
22 октября, 03:06
К чему приведет очередное повышение ключевой ставки? Рассказали эксперты
1 октября, 12:23
Сентябрь
С начала года хлеб в Прикамье подорожал на 11%
6 сентября, 03:03
Исторический особняк с рестораном в Перми продают за 139 миллионов рублей
2 сентября, 09:55
Август
Экс-депутат Заксобрания Прикамья избавился еще одного актива в центре Перми
22 августа, 09:23
Июль
Земельные платежи пополнили бюджет Перми почти на два миллиарда рублей
30 июля, 10:44
Июнь
За год стоимость аренды однокомнатных квартир в Перми увеличилась на 54%
24 июня, 03:58
Пермь продемонстрировала рекорд в росте ставок аренды однокомнатных квартир
10 июня, 04:20
Администрация Перми передала «малую пирамиду» на эспланаде Театру-Театру
3 июня, 10:22
Май
Перед въездом на пермское Северное кладбище начали хоронить людей
27 мая, 03:12
У пермского театра «У Моста» появились трудности с арендой второй сцены
8 мая, 09:56
Апрель
За год стоимость аренды «однушки» в Перми выросла более чем в полтора раза
19 апреля, 13:21
Стало известно, где в Перми откроется второй в городе боулинг-центр
17 апреля, 05:16
СЗ «Строй Регион Холдинг» выиграл аукцион по застройке двух участков в районе ДКЖ
16 апреля, 08:25
Власти Прикамья получат 10 тысяч кв. метров в новой офисной башне у Камы
13 апреля, 05:38
Пермский пороховой завод хочет взыскать с химкомпании почти полмиллиарда рублей
12 апреля, 05:25
Март
Мэрия Перми намерена взыскать с арендатора ТЦ «Пирамида» 8,4 млн рублей
Ранее власти Перми через суд расторгли договор аренды торгового центра с ООО «Кама-Урал».
25 марта, 04:50
Спецпроект
Скромная двушка за 23 млн и каюта круизного лайнера. Топ самых дорогих квартир Перми
Двухъярусная квартира, дом в стиле круизного лайнера, частное озеро и ванная с панорамными окнами. На что еще горазды местные богачи?
Суд в Перми начал рассматривать иски городских властей к арендатору парка Горького
Заседание по иску Департамента земельных отношений перенесли на 16 апреля.
6 марта, 06:50

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