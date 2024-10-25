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Арест

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Октябрь
Пермские вахтовики закурили в туалете самолета до Екатеринбурга и устроили дебош
18 октября, 12:14
За 208,9 миллиона в Перми продаются склады фармацевтической сети
15 октября, 03:46
В Перми по делу о коммерческом подкупе арестовали гендиректора компании из Марий Эл
11 октября, 07:08
Сентябрь
«СтройПанельКомплект» попался на занижении площади построенных квартир
4 сентября, 08:05
Август
Московский суд арестовал акции и имущество бывшего акционера «Телты» Игоря Морозова
30 августа, 09:13
Назначен исполняющий обязанности руководителя УКС Перми
Начальник Управления Ирина Чиркова задержана по подозрению во взятке
9 августа, 13:44
Пермяка арестовали за демонстративное курение на крыльце судебного участка
2 августа, 10:19
Июль
Пермские судебные приставы арестовали у должника яхту
31 июля, 07:48
Сотрудники ФСБ задержали в Березниках организаторов подпольного казино
25 июля, 08:38
Июнь
В Перми бывшему священнику грозит за кражу восемь лет колонии и штраф
11 июня, 02:51
Май
В Прикамье раскрыли и ликвидировали нарколабораторию по производству мефедрона
25 мая, 05:00
Судебные приставы взыскали с нарушителя ПДД из Чернушки более 100 тысяч рублей
16 мая, 09:00
Предприниматель из Кудымкара выплатил долги лишь после ареста 18 автомобилей
13 мая, 06:20
Апрель
После публикации Properm.ru Игорь Сапко поможет арестованному директору клуба
17 апреля, 07:48
Директору пермского бумкомбината не удалось оспорить арест в СИЗО
3 апреля, 10:55
Март
«Простите меня». Виновник смертельного ДТП в центре Перми записал видеообращение
13 марта суд отказал пермяку в домашнем аресте.
14 марта, 06:24
Пермский суд рассмотрит жалобу на передачу активов ЧЭМК государству
7 марта, 06:16
Бизнесмен Сапрыкин арестован за мошенничество с медоборудованием в Прикамье
6 марта, 12:26
Должность арестованного директора пермского МУПа занял главный инженер
6 марта, 08:57
Февраль
Экс-директор по экономике моторного завода Перми освобожден под залог в Лондоне
20 февраля, 12:45

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