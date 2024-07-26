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Арест имущества

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Аппарат УЗИ и MacBook. Что арестовали судебные приставы в 2024 году
Самым дорогим имуществом стали помещения в бизнес-центре «Синица», стоимость которых оценили в 42 млн рублей.
26 июля, 06:15
Предприниматель из Кудымкара выплатил долги лишь после ареста 18 автомобилей
13 мая, 06:20
Арест доли в квартире вынудила пермяка выплатить почти 2 миллиона долга перед банком
Судебные приставы применяют аресты для имущества должников.
15 апреля, 06:00
Таганский суд Москвы наложил арест на имущество Аяза Шабутдинова
Также арестовано имущество директора «Like Центра» Василия Алексеева.
4 апреля, 15:11
Приставы арестовали помещения в пермском БЦ «Синица» за долги в 5 миллионов рублей
ООО «БФГ» нарушила сроки погашения займа, что и стало причиной иска кредитной организации.
6 февраля, 06:49
Кафе, товарные знаки и каток. Приставы выставили на продажу имущества на 1,4 миллиард
16 января, 06:15
2023
Пристав заставил пермяка выкопать спрятанный под сугробом автомобиль
21 декабря 2023, 06:25
В Перми приставы арестовали 500 роботов-трансформеров
Чтобы выкупить роботов, их собственник обязан заплатить 300 тысяч рублей.
18 декабря 2023, 13:13
В Перми суд отменил арест медикаментов фармацевтической компании «Годовалов»
12 июля 2023, 05:05
В Перми арестовали медикаменты фармацевтической компании «Годовалов»
7 июля 2023, 08:32
Семейная пара из Добрянки задолжала 56 млн рублей и прятала имущество от приставов
16 марта 2023, 06:31

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