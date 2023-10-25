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Археологи

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Два археологических памятника внесены в список объектов культурного наследия Прикамья
Это поселение в Кочёвском округе и могильник около Чердыни
25 октября 2023, 09:40
Пермские археологи нашли средневековый некрополь на берегу Чусовой
17 сентября 2023, 09:03
Пермские археологи нашли комплект для игры древних кочевников
Учёные нашли на берегу Обвы обработанные кости овец и коз.
2 августа 2023, 11:12
2013
Археологи: На древнем кладбище в центре Перми похоронено до 50 человек
Версия о старообрядческом кладбище пока остается основной.
20 августа 2013, 05:03

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