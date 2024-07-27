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Археологические находки

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Июль
«Работы по уничтожению исторического памятника ведутся сейчас». Пермяк возмущен стройкой детской площадки и тротуаров над древним кладбищем в Чердыни
27 июля, 09:59
Ноябрь 2023
В Прикамье археологи обнаружили два неукреплённых поселения раннего железного века
Оба памятника, обнаруженных в ходе летнего сезона, находятся у деревни Игатка Бардымского округа.
9 ноября 2023, 09:04
Октябрь 2023
Два археологических памятника внесены в список объектов культурного наследия Прикамья
Это поселение в Кочёвском округе и могильник около Чердыни
25 октября 2023, 09:40
Мэр Березников нашел на дне обмелевшей Камы старинное судно
Предположительно, речь идёт о барже конца XIX века.
16 октября 2023, 16:32

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