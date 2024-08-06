Археология

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В Чердыни практически уничтожен памятник археологии федерального значения
На Троицком холме с помощью бульдозеров снесены сотни метров культурного слоя древней столицы Прикамья.
«Работы по уничтожению исторического памятника ведутся сейчас». Пермяк возмущен стройкой детской площадки и тротуаров над древним кладбищем в Чердыни
27 июля, 09:59
В Перми проект новой сцены оперного театра прошел историко-культурную экспертизу
25 июля, 10:38
2023
В Прикамье археологи обнаружили два неукреплённых поселения раннего железного века
Оба памятника, обнаруженных в ходе летнего сезона, находятся у деревни Игатка Бардымского округа.
9 ноября 2023, 09:04
Пермские археологи раскопали бомбоубежище 50-х годов в центре города
После завершения раскопок здесь планируют построить ЖК.
15 октября 2023, 12:20
Пермские археологи нашли средневековый некрополь на берегу Чусовой
17 сентября 2023, 09:03
2013
Археологи: На древнем кладбище в центре Перми похоронено до 50 человек
Версия о старообрядческом кладбище пока остается основной.
20 августа 2013, 05:03

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