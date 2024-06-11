properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Архиерейский дом

Выбрать дату
2024
В Перми бывшему священнику грозит за кражу восемь лет колонии и штраф
Священнослужителя обвинили в хищении реликвий на общую сумму в 23,1 млн рублей.
11 июня 2024, 02:51
2013
Спецпроект
Как Архиерейское кладбище превратили в зоопарк. История в фотографиях
Родственников, сумевших заплатить за сохранение надгробий на Архиерейском кладбище, нашлось немного. В результате было принято решение о его закрытии.
2012
В Перми неизвестные разрисовали свастикой архиерейский дом
В ГУ МВД не исключают, что на экстремистскую выходку хулиганов вдохновил панк-молебен Pussy Riot.
3 апреля 2012, 09:35

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика