properm.ru
ГлавноеВсе новости

Архитектура

Выбрать дату
Сентябрь
В Перми планируется строительство нового лечебного корпуса за 50 миллионов
23 сентября, 06:13
В Перми могут заставить собственников кондиционеров закрыть их коробами
5 сентября, 13:36
В Перми отремонтируют кровлю Речного вокзала
3 сентября, 12:47
Август
Историческую «Башню смерти» в Перми отреставрируют к осени 2027 года
28 августа, 06:03
КСП Перми рекомендует отклонить проект о внешнем облике фасадов в центре города
20 августа, 05:36
Июль
В Перми на архитектурную подсветку здания на улице Ленина потратят 25,2 миллиона
18 июля, 10:23
Пермские чиновники начали судиться из-за кондиционеров на домах в центре города
Первый иск рассмотрят уже в конце июля.
17 июля, 07:20
Июнь
Главный архитектор Перми покинул свою должность
29 июня, 05:24
Власти Перми направят 2,5 миллиона рублей на строительство новой ротонды
24 июня, 04:32
В Перми ищут еще одного подрядчика на восстановление старинного училища
Цена контракта составила 9 млн 419 тыс. рублей.
10 июня, 10:04
Май
Видео. В Кунгуре горел памятник архитектуры и истории краевого значения «Тюремный замок»
14 мая, 13:26
Апрель
В Большом зале филармонии Перми восстановят витражное остекление
26 апреля, 12:21
В Чердыни будет отреставрирован древнейший в Прикамье монастырь
19 апреля, 10:34
Пермский памятник «Дом Купчихи Барановой» передали под контроль краевого ГУФСИНа
16 апреля, 05:27
Историческое здание книжного магазина в центре Перми отремонтирует местная компания
16 апреля, 05:04
В Перми разыскивают собственника остановки «Биомед»
12 апреля, 12:53
ТОП-5 самых красивых исторических зданий Перми по версии Properm.ru
9 апреля, 12:06
Март
Умер топ-менеджер пермской строительной компании «ВерхнекамТИСИз»
Простятся с Есюниным 27 марта.
26 марта, 04:14
В центре Перми на крыше исторического здания может появиться кафе
Проект получил положительное заключение экспертизы.
15 марта, 10:20
Февраль
«Дом специалистов» в Мотовилихе отремонтируют за 161 миллион рублей
19 февраля, 06:52

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика