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Арктика

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В выходные в Прикамье нагрянут морозы до -20°
2 декабря, 03:15
Санкции ЕС поставили под вопрос будущее газовой отрасли России
25 июня, 10:50
Владимир Путин раздал россиянам триллионы рублей. Кто их получит
Льготы смогут получить многодетные семьи, молодые специалисты и участники СВО.
29 февраля, 11:58
2023
Дома потеряют миллионы. Пермские ученые предупредили об опасности таяния льдов
Замедлить таяние льдов может каждый, следуя нескольким рекомендациям.
29 сентября 2023, 03:13
Севшее на мель судно «Михаил Сомов» с ученым из Перми обследуют водолазы
Водолазы должны добраться до корабля в течение пяти дней.
27 июля 2023, 05:16
2010
К Перми подбирается Гренландский антициклон
Синоптики обещают пермякам по-настоящему арктическую свежесть.
23 декабря 2010, 11:07

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