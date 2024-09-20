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Армия

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Сентябрь
В Прикамье простятся с погибшим на СВО 20-летним Данилом Шелунцовым
20 сентября, 03:32
В ходе СВО погибли два уроженца Верещагинского округа
11 сентября, 05:26
Август
Под Курском погиб 26-летний артиллерист Павел Лемешев из Добрянки
20 августа, 09:25
Июль
Остались жена и двое детей. В Прикамье простятся с погибшим на СВО Полыгаловым
18 июля, 03:51
Май
В Перми мигрантов, получивших российское гражданство, ставят на воинский учет
1 мая, 06:53
Апрель
В двух третях лесничеств Прикамья не хватает работников
Открыты более 30 вакансий лесничих и мастеров леса.
8 апреля, 04:51
Март
Стало известно, сколько человек призовут из Прикамья этой весной на срочную службу
Призывная кампания продлится с 1 апреля по 15 июля
28 марта, 16:50
Февраль
В Прикамье простились со 100-летним ветераном Великой Отечественной войны
20 февраля, 06:40
Михаил Мишустин распорядился создать военный учебный центр в пермском вузе
3 февраля, 06:46
Январь
Депутаты Госдумы в первом чтении приняли закон о лишении имущества за фейки об армии
24 января, 11:07
Был на СВО два месяца. Власти сообщили о гибели 31-летнего военного из Прикамья
22 января, 02:53
Декабрь 2023
В рамках осеннего призыва в российскую армию отправилось 130 тысяч призывников
29 декабря 2023, 14:32
Путин поручил провести осенний призыв в 2024 году через электронные повестки
21 декабря 2023, 07:33
Пермский край выполнил задание по призыву в армию на 90%
В Вооруженные силы отправлено чуть менее 2700 призывников
14 декабря 2023, 15:58
На СВО погиб 35-летний житель Перми. У него осталось жена и двое детей
11 декабря 2023, 13:21
Октябрь 2023
В Усть-Кишерти в школьном спортзале была вручена повестка
В СМИ появилась информация, что во время праздника повестка была вручена школьнику.
23 октября 2023, 10:45
Отправят ли пермских срочников на СВО в 2023 году? Отвечает военный комиссар Прикамья
20 октября 2023, 08:52
Стало известно, сколько пермяков отправят в армию во время осеннего призыва
17 октября 2023, 12:38
Губернатор возглавил комиссию по осеннему призыву в Пермском крае
Призы в этом году продлится с 1 октября до 31 декабря.
2 октября 2023, 08:26
Сентябрь 2023
Сергей Шойгу заявил о «достижении намеченных целей» до 2025 года
Министр обороны также рассказал о наращивании поставок современного оружия в российскую армию
26 сентября 2023, 16:51

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