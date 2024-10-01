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Арт

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2024
В Перми появились 11 новых арт-объектов. Фото
1 октября, 15:46
Суд в Нью-Йорке отклонил иск бывшего пермского предпринимателя к аукционному дому
31 января, 04:33
2023
На эспланаде в Перми появился арт-объект «Полигональный медведь»
Медведь весит более 400 кг.
1 сентября 2023, 09:07

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