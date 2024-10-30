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Арт-объекты

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2024
Фото. В Перми появились ещё два мурала
27 августа, 05:18
Кунгурский скульптор и автор фигуры «Лыжник» откроет парк кованых скульптур
В музее будет организовано более 30 арт-объектов.
24 июля, 06:16
Автор «Пермских ворот» выступил против переноса объекта на новое место
Изначально арт-объект не был задуман в качестве монументальной скульптуры.
20 июня, 07:46
В Перми на набережной Камы появились десять скульптур медведей
21 мая, 05:55
Фото. Амфитеатр и баржа. Соликамск представил проект планировки участка музея-заповедника
21 мая, 05:01
Какой ты арт-объект в Перми? Шуточный тест
15 мая, 12:11
2023
В Перми появится шестиметровое дерево с цветками, работающее от солнечных батарей
Арт-объект сейчас устанавливают.
27 сентября 2023, 10:46
Стало известно предназначение загадочной 25-метровой башни на Парковом
20 сентября 2023, 09:09
«Нет слов». В Перми появился составленный из кроссвордов арт-объект
29 августа 2023, 05:25
2011
В Перми из тысячи покрышек родились «Жук-скарабей» и «Черный ангел»
Новые арт-объекты заняли свои места на улицах Перми. Большого интереса у жителей города «покрышечные» скульптуры не вызвали.
22 октября 2011, 07:46

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