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Астрономия

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Октябрь
В небе над Пермским краем скоро снова может появиться северное сияние
28 октября, 03:48
Фото. Пермяк запечатлел антихвост самой яркой кометы последних лет
16 октября, 02:26
Пермяки сфотографировали большую комету. Что сделать, чтобы ее увидеть
14 октября, 03:15
Стало известно, увидят ли пермяки 2 октября Солнечное затмение
2 октября, 12:08
Сентябрь
Фото. Жебреи, Запруд и даже центр города. Пермяки запечатлели великолепие северного сияния
13 сентября, 04:46
Август
В Пермском крае вторую ночь подряд наблюдают северное сияние
13 августа, 06:42
Фотофакт. Космическая красота. Северное сияние «поймали» минувшей ночью в Прикамье
12 августа, 03:41
В эти выходные у пермяков появится шанс полюбоваться северным сиянием
9 августа, 06:30
Июль
Жители Прикамья смогут увидеть северное сияние в ближайшие две ночи
30 июля, 05:24
Пермяки увидят звездопад 12 августа
29 июля, 09:55
Северное сияние в августе может стать последним для пермяков в ближайшие годы
11 июля, 09:17
Июнь
В космосе нашли самую древнюю пару сливающихся черных дыр
Это самая далекая пара взаимодействующих квазаров, когда-либо обнаруженная учеными.
21 июня, 10:42
Как парад планет 3 июня 2024 года повлияет на Землю?
3 июня, 07:47
Май
Ученый опроверг утверждение о влиянии магнитных бурь на состояние человека
23 мая, 08:32
Сильный взрыв на Солнце произошел вчера вечером. Будут ли магнитные бури
16 мая, 06:45
Магнитная буря экстремального уровня наблюдается в Пермском крае
11 мая, 11:11
Фото. «Потрясающее небесное шоу». В селе Култаево Пермского края увидели полярное сияние
За эффектными всполохами в небе наблюдали по всему миру.
11 мая, 06:10
Физик рассказала, почему магнитных бурь стало больше и чем это опасно
8 мая, 08:34
Фото. Полярное сияние увидели в Ныробе. Смотрите, как красиво!
3 мая, 04:45
Фото. В небе над Пермью заметили северное сияние
3 мая, 02:22

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