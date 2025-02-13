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Атмосфера

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2025
Эксперт не увидел аномалий в скачках давления в Пермском крае
13 февраля, 09:48
2024
Росприроднадзор обнаружил 285 тыс. тонн вредных веществ в воздухе Прикамья
Показатели представлены за 2023 год.
6 июня 2024, 05:59
В Прикамье из школы, откуда массово уволилась треть учителей, ушёл директор
По словам педагогов, глава школы требовал к себе беспрекословного подчинения.
2 февраля 2024, 07:23
2023
Пермяков предупредили о рекордном атмосферном давлении
Таких показателей по давлению в краевой столице не было с 2012 года.
12 декабря 2023, 02:45
Пермский край оказался на 16 месте в России по уровню выбросов в атмосферу
В Челябинской и Свердловской областях ситуация хуже.
28 июня 2023, 03:45

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