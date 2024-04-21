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Аттракцион

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2024
В парке «Счастье есть» в Закамске появится «летающий диван»
21 апреля, 08:00
Карусель за 10 миллионов в Пермь поставит учредитель парка аттракционов в ДНР
Аттракцион должен быть изготовлен в этом году.
12 апреля, 09:12
2023
В Пермском крае нашли 61 незарегистрированный аттракцион
9 августа 2023, 11:07
В пермском парке «Счастье есть» появится аттракцион стоимостью почти 10 миллионов
Покататься на нем можно будет только взрослым и детям старше пяти лет.
3 апреля 2023, 06:43
2016
Полиция проверит парк Горького из-за неполадок нового аттракциона «Седьмое небо»
Когда и как будет проходить проверка, пока не уточняется.
4 июля 2016, 13:07

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