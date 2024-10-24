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Октябрь
В рамках реконструкции улицы Мира построят велодорожку шириной в два метра
24 октября, 09:10
Заместителя главы администрации Краснокамска Максимчука уволили по решению суда
23 октября, 05:47
Стало известно, кто установит главную новогоднюю ель в Перми
17 октября, 11:02
Администрация Перми выделит шесть миллионов на уборку снега с 10 платных парковок
16 октября, 15:15
В Кировском районе Перми построят новую трассу для лыжероллеров за 154 миллиона
13 октября, 05:31
В Перми ищут подрядчика для установки и украшения главной новогодней елки
4 октября, 03:51
В Перми за 6,2 млн рублей отремонтируют здание памятника «Училище народное»
1 октября, 10:48
В Перми снова ищут подрядчика для достройки медцентра за 999,4 миллиона
1 октября, 03:27
Сентябрь
Демонтаж модульного причала на зиму обойдется в 2,7 миллиона рублей
27 сентября, 11:38
Стало известно, кто отремонтирует мост через Егошиху в Перми
26 сентября, 09:44
Возведение нового питомника растений в Перми обойдется в 144 миллиона
16 сентября, 09:19
В Перми ищут архитектора «Дома музыки» на заводе Шпагина
12 сентября, 11:11
Август
В Перми за 1,7 миллиона рублей проверят вольеры нового зоопарка
29 августа, 09:15
Администрация Перми находится в поисках инвестора для реконструкции Пушкинской бани
24 августа, 06:14
Мэрию Кудымкара заподозрили в нарушениях при продаже земельных участков
23 августа, 09:18
Этой осенью в Перми высадят яблони, тополя и ивы
23 августа, 06:17
Власти Прикамья готовятся выкупить историческое здание поликлиники в Мотовилихе
20 августа, 09:27
В Перми ищут подрядчика для восстановления «Пассажа торгового №2 Черного рынка»
Цена контракта — 2 млн 213 тыс. рублей.
9 августа, 09:54
В Перми состоится молодежный фестиваль «Соседи»
7 августа, 06:20
Администрация Перми запретила использовать при оформлении парков четыре ярких цвета
6 августа, 06:02

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