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Аварии

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2024
За последние полторы недели в Перми сбили 17 пешеходов
1 ноября, 09:58
В Перми за месяц работы каршеринга водители автомобилей устроили девять ДТП
5 октября, 11:04
Стали известны самые опасные и аварийные трассы Пермского края
14 августа, 06:40
С начала года в Перми в авариях с участием мотоциклов пострадало 18 человек
19 июня, 16:18
В какие дни пермяки чаще всего попадали в ДТП? Данные ГИБДД
Каждая десятая автоавария в Пермском крае в прошлом году заканчивалась летальным исходом.
25 апреля, 08:26
2023
МЧС предупреждает жителей Пермского края о сильном снегопаде 27 декабря
26 декабря 2023, 11:17
Пермский край оказался на втором месте в России по числу ДТП с электросамокатами
28 июля 2023, 04:02
В Пермском крае 80-летний велосипедист попал под колеса легковушки
26 июня 2023, 10:55
2022
За прошедшие сутки сотрудники МЧС Пермского края выезжали на 12 пожаров и 9 ДТП
В Пермском крае продолжается жаркое - и в связи с этим пожароопасное - лето. Горят леса, дома, бани, мусор, сухая трава.
28 августа 2022, 04:23

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