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Авария

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Ноябрь
На автодороге «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» «КАМАЗ» насмерть сбил пешехода
3 ноября, 12:44
В Прикамье прокуратура взяла на контроль проверку смертельного ДТП с ребенком
2 ноября, 05:19
Октябрь
В ходе ДТП на границе Удмуртии и Прикамья погибли три человека
29 октября, 04:19
В Перми в больнице им. Гринберга отключили воду из-за аварии
25 октября, 08:13
«Пар на всю улицу». Пермячка рассказала о потопе на улице Звонарева
14 октября, 16:54
В Перми 20 октября пройдет забег на берегу Камы
13 октября, 09:55
В Березниках пьяный водитель на Datsun протаранил четыре автомобиля на парковке
12 октября, 16:59
На трассе Пермь-Екатеринбург в ДТП погиб 28-летний водитель ВАЗа на летней резине
12 октября, 11:17
Видео. В городе Лысьве Пермского края — крупное коммунальное ЧП
12 октября, 04:23
Сентябрь
Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с двумя погибшими в Карагае
27 сентября, 07:19
В Свердловском районе вечером сбили девушку на пешеходном переходе
Подробности ДТП выясняются.
27 сентября, 06:39
В ходе аварии в Карагайском округе погибли два человека
27 сентября, 05:49
В поселке Павловский Очёрского округа жители остались без воды
26 сентября, 16:06
В ДТП на трассе в Прикамье пострадали пять человек
22 сентября, 11:29
Есть пострадавший. В Прикамье около Осинового озера в дерево врезалась «Лада Гранта»
22 сентября, 07:29
В Губахе насмерть сбили 44-летнего мужчину
20 сентября, 10:41
В Кунгуре на пожаре погиб мужчина
17 сентября, 05:32
Водитель Mercedes насмерть сбил мужчину в Пермском районе
16 сентября, 05:20
Минздрав уточнил данные о пострадавших в ДТП с автобусом в Березниковском округе
16 сентября, 02:09
Фотофакт. Выехал на встречную. Грузовик врезался в автобус в Березниковском округе
14 сентября, 14:35

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