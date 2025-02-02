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Авария на сетях

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2025
В Пермском крае нет света, воды, тепла в Углеуральском, в Кизеле
2 февраля, 16:11
2024
Видео. В городе Лысьве Пермского края — крупное коммунальное ЧП
В Лысьве вторые сутки нет ни холодной, ни горячей воды. Жители жалуются, что подвоза воды тоже не организовано — «одна бочка на весь город».
12 октября 2024, 04:23
2023
Видео. Крупная коммунальная авария в Краснокамске: нет воды и канализации
В городе Краснокамске Пермского края крупнейшая коммунальная авария за последнее время. Ведутся ремонтные работы.
6 ноября 2023, 11:16
2014
На Кронштадтской припаркованный автомобиль провалился под асфальт
Провал образовался из-за аварии на сетях. По этой же причине жители ближайших домов остались без воды.
18 октября 2014, 08:58

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