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Аварийное жилье

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Ноябрь
Прокуратура заставила мэрию Перми ограничить доступ в опасную для людей двухэтажку
1 ноября, 05:44
Октябрь
В Перми резко ухудшилось состояние трёх аварийных домов
8 октября, 16:01
Сентябрь
В Перми по факту обрушения потолка в доме в Закамске начата проверка
25 сентября, 12:36
После вмешательства Бастрыкина дом для детей-сирот в Новых Лядах признали аварийным
25 сентября, 12:07
В Перми с начала года снесено более 90 расселённых аварийных домов
20 сентября, 10:02
По факту обрушения перекрытий в доме на Клары Цеткин возбуждено уголовное дело
17 сентября, 06:25
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обрушения потолка в доме в Перми
12 сентября, 08:57
Часть жильцов после ЧП с домом на Клары Цеткин, 13 переселили в другие помещения
12 сентября, 07:04
Следователи проверяют ЧП с частичным обрушением дома в Перми по двум статьям УК РФ
11 сентября, 07:48
Спецпроект
Маму увезли на скорой. Что пермяки говорят о ЧП с частично рухнувшим домом
Местные жители не раз жаловались на аварийное состояние здания, но никто ничего не делал.
Август
В Перми до конца 2030 года расселят 138 тысяч квадратных метров аварийного жилья
29 августа, 04:16
В Перми расселили три аварийных дома, в которых проживали 43 человека
14 августа, 12:36
Лишь после иска прокурора в Перми снесли аварийный расселенный дом
12 августа, 15:43
Александр Бастрыкин заинтересовался судьбой многодетной матери из Юсьвы
8 августа, 15:08
Июль
С начала года в Перми расселено более 12 тысяч квадратных метров аварийного жилья
11 июля, 09:16
Июнь
Режим ЧС введен в 2023-м. В Перми расселят аварийные дома на Куйбышева и Чусовской
28 июня, 12:48
Зампред правительства РФ заявил о положительной динамике развития Пермского края
11 июня, 05:27
В мэрии обсуждают вопрос появления другой УК вместо пермского МУПа
10 июня, 09:47
Май
Окончено расселение аварийного гуманитарного корпуса Пермского медуниверситета
22 мая, 03:03
Аварийный дом на Гайве в Перми, невзирая на угрозу разрушения, не расселяют
15 мая, 14:57

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