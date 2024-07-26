properm.ru
ГлавноеВсе новости

Аварийные дома

Выбрать дату
2024
В Перми расселили жителей трех аварийных домов
26 июля, 03:15
С начала 2024 года в Перми снесли 68 аварийных домов
17 июля, 03:23
В Перми расселили три аварийных дома
4 июля, 14:30
На месте бывшего киноцентра «Премьер» в Перми построят 250 тыс. кв. м. жилья
20 июня, 03:16
В Перми в отношении двух домов с 31 мая введен режим повышенной готовности
4 июня, 05:30
Минстрой Прикамья перенес срок торгов по комплексному развитию микрорайона ДКЖ
11 марта, 04:54
В СУ СКР рассказали о том, как идет расследование дела об аварийном жилье в Перми
Речь идет о семи домах в Орджоникидзевском районе города.
2 февраля, 12:27
В 2024 году в Перми снесут около 120 аварийных домов. Но каких именно — неизвестно
30 января, 12:41
Прокуратура через суд требует расселить девять домов в Горнозаводском округе
15 января, 16:19
2023
Глава департамента ЖКХ Перми Станислав Баскаков займется сносом аварийных домов
18 декабря 2023, 07:20
Аварийными домами в поселке Углеуральский в Прикамье заинтересовался Бастрыкин
25 августа 2023, 02:29
Пермские антимонопольщики уличили власти Березников в нарушении закона о закупках
16 августа 2023, 04:28
2022
В Перми начался снос четырёхэтажки на Компросе. В сентябре дом начал валиться сам
159 жильцов дома давно расселены.
10 октября 2022, 11:15
Несколько столетних домов в Перми отправят под снос
Среди намеченных под снос — известный дом по ул. Сибирская, 44
3 августа 2022, 13:32

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика