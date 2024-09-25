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Аварийный

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Сентябрь
В Перми по факту обрушения потолка в доме в Закамске начата проверка
25 сентября, 12:36
Июль
В Перми расселили три аварийных дома
4 июля, 14:30
Январь
В Гайнах местные власти отказываются расселять десять аварийных домов
17 января, 16:49
Ноябрь 2023
В Перми в любой момент могут рухнуть два дома: жилой и уже расселённый
Власти города приняли решение об экстренном расселении зданий. Введён режим чрезвычайной ситуации.
23 ноября 2023, 12:28
В Перми снят режим чрезвычайной ситуации в отношении дома на улице Куйбышева, 68
15 ноября 2023, 13:12
Октябрь 2023
Власти Кизела обязали оградить, а затем снести аварийный дом
26 октября 2023, 15:15
По решению суда аварийный мост в Пермском округе можно ещё год не ремонтировать
4 октября 2023, 14:52

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