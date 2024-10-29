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Аварийный дом

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Октябрь
В Перми расселили аварийный дом 1932 года постройки
29 октября, 03:34
Бастрыкин запросил доклад по ситуации с разрушающимся домом в Чайковском
14 октября, 11:29
В Перми резко ухудшилось состояние трёх аварийных домов
8 октября, 16:01
Сентябрь
В Перми с начала года снесено более 90 расселённых аварийных домов
20 сентября, 10:02
Глава СК поручил возбудить дело из-за аварийного дома в Красновишерске
18 сентября, 09:33
Александр Бастрыкин ожидает доклада по рухнувшей стене в пермском общежитии
11 сентября, 16:07
Июль
В центре Перми на месте снесенного дома построят шестиэтажное здание
29 июля, 04:20
В Перми расселили три аварийных дома
4 июля, 14:30
Май
Аварийный дом на Гайве в Перми, невзирая на угрозу разрушения, не расселяют
15 мая, 14:57
Бастрыкин потребовал возбудить дело о нерасселении из аварийного дома в Краснокамске
2 мая, 04:51
Апрель
В Перми начался снос аварийного дома, в котором остаются заселёнными квартиры
Дом по улице Циолковского, 17 начал рушиться.
24 апреля, 11:25
Прокуратура через суд требует ускорить расселение аварийного дома в Юго-Камском
22 апреля, 15:17
Март
Видео. В Дзержинском районе Перми начался снос аварийного дома
21 марта, 07:36
В Горнозаводском округе некуда расселять жильцов аварийных домов
12 марта, 05:05
В Перми начался снос пяти аварийных домов в трех районах
1 марта, 12:01
Февраль
Власти Перми предложили жильцам аварийного дома на Компросе самим его снести
28 февраля, 06:07
В пермских микрорайонах Заостровка и Лёвшино начался снос двух аварийных домов
22 февраля, 11:34
В Красновишерске власти отказывались расселять аварийный дом времен Варлама Шаламова
16 февраля, 15:14
Январь
Александр Бастрыкин ожидает доклада об аварийном доме в Горнозаводске
20 января, 10:53
Бастрыкин взял под контроль проверку жилого дома в аварийном состоянии в Березниках
14 января, 09:01

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