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Август

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2024
Прикамье 28 августа окатят сильный ливень и крупный град
Водителям следует соблюдать правила дорожного движения.
28 августа 2024, 05:31
Много солнца и тепла. Погода в Прикамье к концу лета постепенно налаживается
Осадков почти не будет.
24 августа 2024, 05:39
Больше осадков. Синоптики рассказали, каким будет август в Прикамье
Месяц ожидается прохладнее, чем в последние три года.
31 июля 2024, 15:49
Стало известно, какой территории Прикамья в апреле больше всего угрожают пожары
Реальное прогнозирование пожарной обстановки возможно только с заблаговременностью не более пяти дней.
10 апреля 2024, 09:00
МЧС рассказало, какое лето будет в Прикамье в 2024 году
Самым ненастным месяцем лета станет август.
9 апреля 2024, 12:06
2012
В выходные в Перми ожидается теплая и солнечная погода
Вероятность осадков в краевой столице равна почти нулю. Ласковое солнце и легкий ветерок — вот что ждет горожан в субботу и воскресенье.
3 августа 2012, 07:37
2011
В Перми август 2011 года стал самым холодным за последние 9 лет
Прошедшее лето хоть в целом и соответствовало климатической норме, однако запомнится пермякам некоторыми погодными аномалиями.
1 сентября 2011, 02:39

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