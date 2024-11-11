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Авиа

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В Минтрансе пояснили, почему исчезли прямые рейсы из Перми во Владикавказ
11 ноября, 03:54
Власти Пермского края перестанут субсидировать рейсы в Челябинск и Мурманск
3 октября, 09:20
Авиакомпания «Азимут» просит допустить ее к выполнению рейсов из Перми в Ташкент
28 сентября, 13:51
Пермячка через суд добилась крайне дешевого перелета в Таиланд рейсом «Аэрофлота»
13 августа, 09:50
Первый испытательный полет МС-21 с пермскими двигателями может пройти до конца года
13 августа, 03:06
Субсидированные рейсы из Перми в Калининград возобновятся с 29 ноября
6 августа, 13:46
Житель Самары нарушил правила авиабезопасности, опаздывая на самолет до Перми
4 августа, 08:16
Самолет, летевший из Москвы в Ижевск, экстренно сел в Перми
31 июля, 12:39
Стало известно, где пройдет фестиваль авиации «Крылья Пармы»
2 июля, 06:52
Эксперты рассказали, как бюджетно отдохнуть в Турции и Египте этим летом
26 июня, 10:15
Из Перми в Удмуртию можно будет добраться меньше, чем за час
14 июня, 12:11
Один из летчиков погиб при крушении военного самолета на Ставрополье
Поиск четвертого члена экипажа еще продолжается.
19 апреля, 09:16
2023
Запущен авиарейс из Перми до Ярославля
Перелёты будут выполнятся два раза в неделю.
7 декабря 2023, 12:45
Севший в поле под Новосибирском самолет планируют вернуть к выполнению полетов
Сейчас воздушное судно находится на поле, его техническое состояние изучают инженеры.
22 сентября 2023, 06:15
Самолет рейса «Сочи — Омск» совершил экстренную посадку в поле Новосибирской области
Пассажиры эвакуировались сами.
12 сентября 2023, 03:40
Самолет, летевший из Москвы в Сибирь, экстренно сел в Перми
29 августа 2023, 09:26
«Мы просто таксисты». Коллега — о пермском пилоте самолета Евгения Пригожина
Гибель пермяка подтвердили его родные.
25 августа 2023, 09:35
Отец пермского пилота рассказал о последнем звонке сына перед полетом с Пригожиным
Пермяк был на самолете вместе с Евгением Пригожиным.
24 августа 2023, 07:34
МАК расследует авиакатастрофу с владельцем пермского аэродрома
3 августа 2023, 02:26

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