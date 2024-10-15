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Авиа перевозки

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Октябрь
Анталья зовёт: SouthWind радикально меняет планы — летайте дольше и чаще
15 октября, 11:20
Появились прямые рейсы из Перми в Индию и Таиланд
1 октября, 12:53
Сентябрь
Из Перми в Красноярск можно будет улететь субсидированным рейсом
26 сентября, 10:14
Август
Субсидированные рейсы из Перми в Калининград возобновятся с 29 ноября
6 августа, 13:46
Житель Самары нарушил правила авиабезопасности, опаздывая на самолет до Перми
4 августа, 08:16
Июль
Самолет, летевший из Москвы в Ижевск, экстренно сел в Перми
31 июля, 12:39
Рейс Пермь — Красноярск будет осуществлять авиакомпания «Россия». Узнайте цену
Аэрофлот открывает прямые рейсы из Красноярска в Пермь
10 июля, 11:19
Июнь
Из Перми в Удмуртию можно будет добраться меньше, чем за час
14 июня, 12:11
Май
Пермяк из-за ошибки сотрудника Turkish Airlines не смог вылететь из Стамбула
Попытки добиться справедливости и какой-либо компенсации потерянным деньгам, силам и средствам пока результат не имели.
29 мая, 10:00
Апрель
Из Перми в Калининград запустят прямые рейсы
Nordwind запускает прямые перелеты из Перми в Калининград и обратно. Первые рейсы будут уже на этой неделе.
29 апреля, 12:30
В мае из Перми можно будет улететь в Барнаул
До столицы Алтая можно будет добраться дважды в неделю.
3 апреля, 11:31
Март
РЖД и восемь авиакомпаний готовы бесплатно везти родственников погибших в Москву
24 марта, 08:27
В мае из Перми вновь можно будет улететь в Мурманск
21 марта, 05:20
В апреле авиакомпания NordStar запустит перелеты по маршруту Пермь-Казань
Полёты пока планируются до конца сентября.
14 марта, 13:12
Из Перми в Махачкалу будут летать две авиакомпании
12 марта, 06:05
Февраль
Авиакомпанию Royal Flight лишат допуска к полетам из Перми по 21 маршруту
27 февраля, 05:07
Январь
В марте полеты из Перми до Минска будут временно приостановлены
31 января, 04:49
Декабрь 2023
Запущен авиарейс из Перми до Ярославля
Перелёты будут выполнятся два раза в неделю.
7 декабря 2023, 12:45
В следующем году Пермский край будет субсидировать 18 авиамаршрутов. Список
1 декабря 2023, 09:02
Ноябрь 2023
Возобновляются прямые авиаперелёты из Перми в Баку
2 ноября 2023, 08:36

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