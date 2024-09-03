properm.ru
ГлавноеВсе новости

Авиакомпания

Выбрать дату
2024
Родственники погибших на Камчатке пермяков смогут получить меры поддержки от края
3 сентября, 12:34
Родственники погибших в крушении вертолета Ми-8Т на Камчатке получат компенсации
3 сентября, 02:28
Сократятся авиарейсы из Перми в несколько городов России
14 августа, 06:04
Пермячка через суд добилась крайне дешевого перелета в Таиланд рейсом «Аэрофлота»
13 августа, 09:50
Авиаперевозчик «КрасАвиа» продолжит рейсы Пермь — Уфа до конца октября
26 июля, 07:09
Ещё одна авиакомпания хочет запустить перелеты из Перми Шарм-эль-Шейх
10 июля, 06:46
Купил билет, а в самолет не пускают. Что делать, если попал на овербукинг?
19 июня, 10:32
Пермякам продлили полетную программу в Шарм-эль-Шейх до конца июня
24 мая, 06:11
Туроператор запустит из Перми чартерные рейсы в Калининград
23 апреля, 09:39
Пермяков на борту самолета будут обслуживать бортпроводники в кедах
4 апреля, 12:11
Самолет совершил вынужденную посадку из-за поломки пермского двигателя
Авиаинцидент произошел еще в конце 2023 года, никто не пострадал.
15 марта, 07:16
Стало известно, когда из Перми запустят прямые рейсы до Волгограда
12 марта, 05:06
В конце января из Перми откроется четыре прямых рейса в регионы России
25 января, 08:03
2022
Из Перми можно будет улететь в Турцию уже в мае 2022 года
Авиакомпания «Победа» возобновит перелеты по маршруту Пермь-Стамбул.
20 марта 2022, 06:38
Авиакомпанию оштрафовали за то, что она не предоставила гостиницу и горячее питание при задержке рейса
По инициативе Пермского транспортного прокурора авиакомпания оштрафована за нарушение прав пассажиров.
20 марта 2022, 06:20
Авиакомпания Uzbekistan Airways запустила рейс из Перми в Наманган
Авиакомпания Uzbekistan Airways приступила к выполнению регулярной полетной программы Наманган – Пермь – Наманган в рамках проекта хаб «Восточный».
30 января 2022, 12:22

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика