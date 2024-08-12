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Авиаперелеты

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2024
«ЮВТ Аэро» возобновит рейсы из Перми в Ярославль. Но ненадолго
12 августа, 10:10
В России на 23% возросла стоимость проезда в плацкарте. Почему?
8 августа, 10:49
Житель Самары нарушил правила авиабезопасности, опаздывая на самолет до Перми
4 августа, 08:16
Самолет из Перми в Тюмень был вынужден вернуться обратно из-за неисправности
Экипаж сообщил о неисправности и вернулся назад.
25 марта, 13:10
В мае из Перми вновь можно будет улететь в Мурманск
21 марта, 05:20
В апреле авиакомпания NordStar запустит перелеты по маршруту Пермь-Казань
Полёты пока планируются до конца сентября.
14 марта, 13:12
«Любовь — это накладывать побольше пельмешек». Пермяки помогут детям валентинками
12 февраля, 13:20
Авиакомпания S7 в марте может остановить полеты Пермь-Москва
30 января, 04:32
2023
В ноябре пермяки смогут улететь на тайский Пхукет из Большого Савино
7 октября 2023, 08:43
Авиакомпания получила допуск на полёты по маршруту Пермь-Самарканд этой зимой
3 октября 2023, 08:36
2022
Из расписания исчезли прямые авиамаршруты из Перми на египетские курорты
В расписании аэропорта Большое Савино больше нет прямых рейсов из Перми до Хугарды и Шарм-эль-Шейха.
24 декабря 2022, 12:29
Спецпроект
«Надеюсь, что люди отдохнут, и камни в них кидать никто не будет». Турагенты Перми — о сезоне 2022 года
Properm.ru собрал мнения представителей туристического бизнеса о том, что будет с отраслью и летним сезоном в 2022 году.

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