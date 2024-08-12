Авиаперелеты

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«Надеюсь, что люди отдохнут, и камни в них кидать никто не будет». Турагенты Перми — о сезоне 2022 года

Properm.ru собрал мнения представителей туристического бизнеса о том, что будет с отраслью и летним сезоном в 2022 году.