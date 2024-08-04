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Авиаперевозки

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2024
Житель Самары нарушил правила авиабезопасности, опаздывая на самолет до Перми
4 августа, 08:16
Количество полетов из Перми в Москву увеличится до трех рейсов в сутки
27 июня, 07:35
Пермяк из-за ошибки сотрудника Turkish Airlines не смог вылететь из Стамбула
Попытки добиться справедливости и какой-либо компенсации потерянным деньгам, силам и средствам пока результат не имели.
29 мая, 10:00
Самолет из Перми в Тюмень был вынужден вернуться обратно из-за неисправности
Экипаж сообщил о неисправности и вернулся назад.
25 марта, 13:10
В марте полеты из Перми до Минска будут временно приостановлены
31 января, 04:49
Авиакомпания S7 в марте может остановить полеты Пермь-Москва
30 января, 04:32
2023
Перед самым Новым годом из Перми запустят прямой рейс в Египет
25 декабря 2023, 09:10
Комик с ТНТ вступил в конфликт с «Аэрофлотом» из-за мест в самолёте
25 октября 2023, 11:48
Рейс из Минеральных Вод в Пермь задержался из-за неисправности бортового компьютера
За последние три месяца это не первый инцидент, связанный с «Азимутом».
12 октября 2023, 10:05
В ноябре пермяки смогут улететь на тайский Пхукет из Большого Савино
7 октября 2023, 08:43
В пермском аэропорту задерживаются несколько рейсов
Задержки связаны с самолётами авиакомпании «ЮВТ АЭРО».
24 сентября 2023, 12:35
Росавиация выдала компании Azur Air допуск на перелёты по маршруту Пермь — Занзибар
10 августа 2023, 09:02
Два дня кряду по неизвестным причинам отменяется рейс Минеральные Воды — Пермь
6 августа 2023, 06:12
Власти Прикамья предлагают запустить регулярное авиасообщение с Грозным
Его появление будет зависеть от загрузки рейса Казань—Грозный.
8 февраля 2023, 04:34
С марта из Перми можно будет улететь в Ереван
Прямой рейс может открыться уже 29 марта.
26 января 2023, 10:02
Летать с 1 апреля из Перми в Минск будет авиакомпания «Икар»
Рейсы будут выполнятся два раза в неделю.
25 января 2023, 12:02
2022
В конце ноября из Перми в Анталью вновь начнёт летать российская авиакомпания
Запланированы рейсы авиакомпании Azur Air.
10 ноября 2022, 05:08
Авиарейс из Перми в Минск отменен
25 октября 2022, 10:06
Самолёт «Сочи-Пермь» не смог вылететь в столицу Западного Урала
Инцидент произошёл вчера, 27 сентября.
28 сентября 2022, 11:00
Аэропорты юга и центра России остаются закрытыми минимум до 22 сентября
Росавиация продлила запрет полётов на неделю.
14 сентября 2022, 06:59

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