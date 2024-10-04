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Авиарейс

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Опоздавшие на самолет в Турцию пермяки отсудили у «Аэрофлота» более 270 тысяч рублей
4 октября, 06:48
Зимой пермяки смогут полелеть в Индию
18 августа, 08:56
Субсидированные рейсы из Перми в Калининград возобновятся с 29 ноября
6 августа, 13:46
В апреле авиакомпания NordStar запустит перелеты по маршруту Пермь-Казань
Полёты пока планируются до конца сентября.
14 марта, 13:12
2023
Авиарейс из Москвы в Пермь задерживается на семь часов
14 декабря 2023, 16:37
Из Перми хотят запустить еще один международный рейс
16 ноября 2023, 02:59
Возобновляются прямые авиаперелёты из Перми в Баку
2 ноября 2023, 08:36
Самолет, летевший из Москвы в Сибирь, экстренно сел в Перми
29 августа 2023, 09:26
В начале апреля авиакомпания Red Wings готова организовать рейсы из Перми в Стамбул
Полётная программа рассчитана до конца октября.
28 февраля 2023, 05:58

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