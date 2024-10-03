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Авиационный техникум

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2024
В Перми из-за ДТП на ул. Максима Горького встали трамваи
3 октября, 04:42
2023
Завершилось строительство общежития авиатехникума имени Швецова в Перми
Заселять студентов начнут с ноября.
28 сентября 2023, 04:49
В Перми эвакуировали 40 человек из авиационного техникума
В МЧС пояснили, что все дело в коротком замыкании.
27 июня 2023, 06:50
2022
Конкурс высокий, школьное образование хромает, кадров не хватает. Интервью с Александром Дическулом
23 августа 2022, 06:50
Сгоревшую часть строящегося здания авиационного техникума разбирают до цоколя
Пострадавшую от огня часть строящегося здания Пермского авиационного техникума разобрали до цоколя. Возведено было уже 3 этажа.
20 августа 2022, 05:36

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