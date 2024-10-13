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Авиация

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2024
Фото. Пилот из Перми Ксения Гринберг одержала победу в чемпионате по авиагонкам
13 октября, 08:07
Из жизни ушел бывший руководитель полетами в Большом Савино Геннадий Вдовин
5 сентября, 11:10
Пилотов летевшего из Перми в Москву самолета пытались ослепить лазером
30 августа, 04:09
Фото. Пермячка борется за звание самой красивой стюардессы России
20 августа, 11:54
В Перми планируется перезапуск частного музея авиации
24 июля, 10:57
Для участия в авиашоу «Крылья Пармы» в Пермь прибыла группа высшего пилотажа «Стрижи»
11 июля, 03:50
Пилоты самолета рейса «Пермь-Анталья» сообщили о попытке ослепления лазером
Неизвестный светил в кабину лайнера в Перми
17 мая, 12:55
Что можно взять в ручную кладь в самолет? Рассказываем об основных правилах
26 апреля, 08:09
Водитель питерского микроавтобуса подрезал самолет и едва не сорвал рейс в Пермь
12 января, 06:21
2023
Список субсидируемых авиамаршрутов из Перми дополнили ещё два направления
Всего программа включает 17 региональных и один международный маршрут.
27 декабря 2023, 12:50
Гендиректор «Уральских авиалиний» прокомментировал посадку самолета в поле. Главное
Глава компании считает, что экипаж поступил правильно.
12 сентября 2023, 08:30
Спецпроект
Новый директор в немецкой школе и реконструкция цирка. Новости недели в Пермском крае
Рассказываем, какими новостями запомнились последние дни.
В Перми закрылся частный музей авиации, работавший с 2000 года
23 августа 2023, 04:52
На Алтае разбился вертолет с группой туристов. Катастрофа попала на видео
Вертолет зацепился за провода.
27 июля 2023, 10:29
Власти Ивановской области признали гибель экипажа самолёта Ил-22 во время мятежа ЧВК
Губернатор Воскресенский поручил оказать помощь семьям погибших.
28 июня 2023, 16:12
Экипаж самолёта «Санкт-Петербург-Пермь» засёк неопознанный летающий объект
23 июня 2023, 08:27

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