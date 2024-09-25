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Авито

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Сентябрь
Фото. Купить дом царских времен в Ординском районе можно за 600 тысяч рублей
10 сентября, 06:53
В Прикамье продается дом царских времен с сауной
2 сентября, 08:50
Август
В Пермском крае очень дешево продают купеческий дом царских времен. Цена озадачивает
26 августа, 06:57
Спецпроект
Памятник архитектуры в Пермском крае продается за смешные деньги. Узнали, почему
Здание было построено еще в 1887 году.
Июнь
Офис «Россельхозбанка» в центре Перми выставлен на продажу
27 июня, 03:20
Пермяки продают частички снесенных «Пермских ворот» на «Авито»
21 июня, 07:48
Май
Спецпроект
Техника премиум-класса и дизайнерский ремонт. ТОП-3 самых дорогих двушек в Перми
Показываем самые дорогие двухкомнатные квартиры в Перми, представленные на портале объявлений Avito.ru.
Фото. В Перми продают элитную трёхкомнатную квартиру за 45 миллионов рублей
Два санузла с ванной, душевой и сауной, два балкона, гардеробная и панорамный обзор из окна.
24 мая, 05:06
Помещение единственного пермского отдела Vito Ponti выставлено на продажу
6 мая, 04:59
Спецпроект
Звери, веранды, дом для помощников. Представляем ТОП-3 роскошных дач в Пермском крае
Корреспондент Properm.ru нашла самые роскошные дачи в Пермском крае на сайте «Авито». Рассказываем, чем же они примечательны.
Продажу бункера в Звёздном заблокировали
Решение принял сервис бесплатных объявлений
1 мая, 10:29
Апрель
Ресторан грузинской кухни «Сакартвело» в Перми выставили на продажу
27 апреля, 09:35
В Индустриальном районе Перми продают завод за 255 миллионов рублей
22 апреля, 11:04
Спецпроект
Панорамные окна и подземный паркинг. Пятерка самых дорогих квартир-студий Перми
Изучили актуальные предложения на сайте Avito и разобрались, за что застройщики просят такие деньги.
Элитные породы и доставка по всему миру. Смотрим на самых дорогих кошек Перми
18 апреля, 12:10
Спецпроект
Маленькая, но зато своя: самые дешевые студии в Перми
В поисках доступного жилья корреспондент Properm.ru решила проанализировать предложения на популярном сайте объявлений Avito. И вот что удалось найти.
В Ординском округе Прикамья продают купеческий дом за 950 тысяч рублей
Площадь земельного участка — 21 сотка.
12 апреля, 12:21
Март
Спецпроект
Скромная двушка за 23 млн и каюта круизного лайнера. Топ самых дорогих квартир Перми
Двухъярусная квартира, дом в стиле круизного лайнера, частное озеро и ванная с панорамными окнами. На что еще горазды местные богачи?
В Перми за 15 миллионов продается заброшенный полицейский участок
Несколько лет здание пытались разобрать мародеры.
6 марта, 08:03
Февраль
В Перми продают помещение не открывшегося «Золотого яблока» почти за 300 млн рублей
20 февраля, 08:14

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