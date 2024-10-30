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Октябрь
Сегодня в пермском транспорте запустили систему оплаты проезда через Bluetooth
30 октября, 12:39
Подрядчик для проектирования продления улицы Монастырской определен с третьего раза
29 октября, 09:28
В Перми продлены перекрытия участков двух улиц из-за важных работ
26 октября, 05:01
Схема. Участок шоссе Космонавтов закрыли на полгода
25 октября, 13:15
Из-за реконструкции улицы Карпинского введут новое ограничение для автомобилистов
23 октября, 15:32
Власти объяснили повышение тарифа внутри одной из зон платной парковки в Перми
21 октября, 09:40
В Суксуне суд отправил на принудительные работы виновника смертельного ДТП
19 октября, 04:50
Расписание автобусных маршрутов №14 и №18 поменяется в Перми
18 октября, 09:10
Светофор работает, а дорога не открыта. Пермяки снова стоят в пробках
17 октября, 05:20
Время работы автобусного маршрута №16 в Перми продлевается
16 октября, 02:59
Жителям Индустриального района придется еще год страдать из-за ремонта Карпинского
15 октября, 12:45
Схема. Участок улицы Соликамская полностью закроют для транспорта в субботу
15 октября, 11:27
На время двух религиозных праздников у пермских кладбищ появятся новые остановки
11 октября, 07:11
Ночные перекрытия улицы Старцева в Перми продлили
9 октября, 02:46
Сентябрь
Власти Прикамья рассказали об уникальности одного из тоннелей под Транссибом
28 сентября, 06:12
Схема. Часть улицы Сибирской в Перми закрыли для автомобилистов на три недели
28 сентября, 05:21
Дорожные полицейские в выходные усилят контроль за движением в Перми
28 сентября, 02:30
Видео. На Садовом машина сбила выбежавшую из автобуса девочку
27 сентября, 08:21
В Рабочем Поселке закроют движение транспорта рядом с расселенным домом
26 сентября, 12:01
На ночь на участке трассы М-7 «Волга» откроют реверсивное движение транспорта
23 сентября, 11:29

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