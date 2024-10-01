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Автобус

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Октябрь
Чиновники не разрешат пермякам открывать двери в автобусах
1 октября, 08:52
Сентябрь
В Минздраве Прикамья рассказали о состоянии пострадавших в ДТП со школьным автобусом
9 сентября, 13:06
Фотофакт. У остановки в Индустриальном районе произошло ДТП с автобусом
5 сентября, 07:09
Пермяки заметили автомобиль реанимации у автобусной остановки. Что произошло?
5 сентября, 06:43
Август
Пермячка утром разбила голову в автобусе №10
19 августа, 07:39
Суд рассмотрит дело водителя автобуса, насмерть сбившего 81-летнюю пермячку
16 августа, 06:35
В пермском микрорайоне Крохалева изменится движение автобусов
Это связано с работами на коммунальных сетях на перекрестке улиц Солдатова и Яблочкова.
2 августа, 09:35
В Перми ищут перевозчиков на обслуживание двух новых автобусных маршрутов
1 августа, 10:02
КАМАЗ объяснил, почему не работают кондиционеры в автобусах Перми
1 августа, 05:44
Июль
В Перми четыре автобуса изменили маршруты
17 июля, 06:23
В Перми у маршрута №60 появятся дополнительные автобусы
10 июля, 09:30
Видео. Водитель пермского автобуса перепутал маршруты и повез пассажиров не туда
9 июля, 09:13
Июнь
Для гостей фестиваля «Тайны горы Крестовой» запустят экспресс Пермь — Губаха
26 июня, 04:43
СКР начал проверку безопасности после аварии с автобусом Пермь-Усть-Качка
14 июня, 04:16
Пострадавшие при опрокидывании автобуса под Березниками получат до 2 млн рублей
14 июня, 03:17
С 10 июня в Перми запустят автобус для подвоза жителей к станции Язовой
3 июня, 09:31
Май
В Перми с 25 мая изменится движение транспорта в Индустриальном районе
21 мая, 16:21
При падении автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге погибли три человека
10 мая, 13:21
В Перми на маршрут №33 вышел еще один китайский автобус
7 мая, 09:13
Власти Перми угрожают расторгнуть контракт с перевозчиком, обслуживающим 10 маршрутов
3 мая, 04:52

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