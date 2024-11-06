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Автобусные маршруты

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2024
В Перми разыграны девять автобусных маршрутов
6 ноября, 13:23
В Перми прекратят работу четыре автобусных маршрута
17 сентября, 05:17
В пермском микрорайоне Крохалева изменится движение автобусов
Это связано с работами на коммунальных сетях на перекрестке улиц Солдатова и Яблочкова.
2 августа, 09:35
В Перми ищут перевозчиков на обслуживание двух новых автобусных маршрутов
1 августа, 10:02
В выходные многим пермским автобусам придется изменить маршруты движения
25 апреля, 13:54
В воскресенье в Перми начинают работу сезонные маршруты автобусов
25 апреля, 11:26
В Перми ищут перевозчика компенсационного маршрута №72 «Планета-ЦУМ»
2 апреля, 13:54
Администрация Чердыни без конкурса отдала автобусный маршрут перевозчику
29 марта, 11:26
В Кировском районе Перми могут появиться три новых автобусных маршрута
29 февраля, 12:50
В Перми с 1 февраля изменится движение некоторых автобусных маршрутов
На рейсе №17 будут введены дополнительные автобусы, а на №62 появится новая остановка.
31 января, 13:22
Не останавливаются! Жители Прикамья жалуются на водителей междугородных автобусов
19 января, 08:00
Общественный транспорт Перми перевез в 2023 году более 230 млн пассажиров
3 января, 06:35
2022
В Перми с 23 апреля запустят маршрут до Северного кладбища
Автобусный маршрут №46 является сезонным, его открывают на теплое и сухое время года.
23 апреля 2022, 03:24

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