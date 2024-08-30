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Автобусный маршрут

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Август
Последний пермский автобус откажется от кондукторов
30 августа, 13:15
Для нового автобусного маршрута №79 В Перми нашли подрядчика за 25,7 млн
29 августа, 11:04
Май
В Перми запущен компенсационный автобусный маршрут №72«ТРЦ „Планета“ — ЦУМ»
2 мая, 05:48
Апрель
В воскресенье в Перми начинают работу сезонные маршруты автобусов
25 апреля, 11:26
Март
С 1 апреля в работе ряда маршрутов общественного транспорта Перми будут изменения
Вводятся новые остановки, будут скорректированы отправления
29 марта, 08:57
В Перми меняется расписание движения одного из автобусных маршрутов
22 марта, 12:22
Февраль
В Кировском районе Перми могут появиться три новых автобусных маршрута
29 февраля, 12:50
В мае в Перми появится компенсационный автобусный маршрут №72
Он свяжет ТРЦ «Планета» и ЦУМ.
28 февраля, 05:16
В Перми продлевают автобусный маршрут №35
27 февраля, 07:26
В Перми автобусный маршрут №17 изменит путь следования
1 февраля, 15:10
Январь
С 1 февраля прекратит свою работу один пермский пригородный маршрут
11 января, 06:28
Декабрь 2023
После жалоб пассажиров на холод в салоне в Прикамье проверят автобусный маршрут
19 декабря 2023, 12:41
Стал известен самый загруженный автобусный маршрут Перми
11 декабря 2023, 06:53
Ноябрь 2023
Новый автобусный маршрут будет обслуживать особую экономическую зону в Перми
Маршрут «ТРЦ Планета — улица Промышленная» запустят в 2026 году.
13 ноября 2023, 04:08

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