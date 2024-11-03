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Автодорога

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2024
На автодороге «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» «КАМАЗ» насмерть сбил пешехода
Под колесами «КАМАЗа» погиб пешеход, перебегавший дорогу в неположенном месте.
3 ноября 2024, 12:44
Стало известно, кто отремонтирует мост через Егошиху в Перми
Работы должны завершиться в августе следующего года.
26 сентября 2024, 09:44
В Перми на улице Дзержинского на четыре дня перекроют движение транспорта
Водителям рекомендуется планировать свой маршрут заранее.
19 августа 2024, 09:00
В Прикамье в ходе ДТП на автодороге М-7 скончался пассажир иномарки
19 августа 2024, 07:47
Почти за 25 миллионов рублей отремонтируют участок трассы М-7 «Волга» около Перми
Работы планируется закончить до 20 октября текущего года.
6 июня 2024, 06:56
Стал известен подрядчик, который построит дорогу до горы Крестовой в Губахе
Цена контракта составила 644,5 млн рублей.
20 мая 2024, 07:49
Бастрыкин заинтересовался застрявшей на дорогах Прикамья каретой скорой помощи
Ранее Properm.ru сообщали, что в деревне Симаково Осинского района застрял автомобиль скорой помощи.
16 мая 2024, 02:35
Дорогу не ремонтировали 10 лет. В Прикамье скорая застряла по пути к пациенту
Ремонт этого участка дороги проводился более 10 лет назад.
15 мая 2024, 06:40
Участок федеральной трассы Пермь — Екатеринбург восстановят за 123,8 миллиона рублей
Срок окончания ремонтных работ — 15 октября 2025 года.
28 марта 2024, 08:09
2013
Реконструкция шоссе Космонавтов в Перми обойдется в 1,87 млрд рублей
Исполнитель станет известен в середине мая. Заявки на участие в открытом аукционе принимаются до 8 мая, торги состоятся 17 мая.
23 апреля 2013, 10:16
2011
От Чусовского моста до Полазны: в четыре полосы
Постепенно все выезды из Перми начинают отвечать современным требованиям дорожной безопасности.
1 августа 2011, 05:10
Капитальный ремонт трассы Пермь — Усть-Качка не состоится
Конкурс на проведение ремонта был аннулирован «по загадочным причинам», а объявлять новый в 2011 году уже нет смысла.
27 июля 2011, 05:28
На пермских автодорогах будет 100% покрытия мобильной связью
Чтобы обеспечить дорожную безопасность, стабильная связь должна быть на всех дорогах федерального значения, решили в правительстве.
26 июля 2011, 11:16
На обходе Лобаново началась укладка асфальта
С получением дополнительного федерального финансирования дорожные строители ускорились.
26 июля 2011, 10:13

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