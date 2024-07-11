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Автодороги

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2024
На пермских автодорогах установят камеры на 25,7 млн рублей
Принимать заявки будут до 18 июля, результаты аукциона объявят уже 22 июля.
11 июля, 09:19
Стало известно, какие населенные пункты Прикамья может затопить весной 2024 года
18 марта, 13:09
Ученые Политеха нашли новый способ обезопасить проезд стыков на дорожном покрытии
3 января, 09:56
2017
В 2016 году в Пермском крае не освоен почти миллиард рублей дорожного фонда
Об этом стало известно из доклада Николая Уханова, и.о. министра транспорта Пермского края.
20 апреля 2017, 10:42
2011
Пермская ДПМК: с ремонтом трассы на Усть-Качку успеем
«Работы будут вестись и до холодов, и после» - заверил Properm.ru генеральный директор компании Сергей Титов.
10 августа 2011, 03:49
Препятствий для ремонта трассы Пермь—Усть-Качка нет
Аннулирование аукциона на проведение ремонта автодороги было обжаловано в суде. Ремонт трассы начнется в 2011 году.
9 августа 2011, 09:40

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