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Автомобиль

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Октябрь
Пора переобуваться: все, что нужно знать о зимних шинах
15 октября, 09:49
Сентябрь
Должник из Краснокамска спрятал свою машину от приставов в куче чернозема
25 сентября, 06:01
В Перми насмерть сбили 76-летнего пенсионера
22 сентября, 08:35
В Прикамье в ходе ДТП погиб 23-летний водитель «Лады Гранта»
5 сентября, 02:45
Август
В сети распространилось видео погони за пьяным лихачом на «шестерке»
29 августа, 02:52
В Прикамье в ходе ДТП с коровой погиб 19-летний юноша
27 августа, 09:35
Июль
За попытку угона автомобиля пермяка посадили на четыре года
18 июля, 08:26
Июнь
В Перми автомобиль чуть не провалился в открытый люк на проезжей части
5 июня, 07:54
Май
Судебные приставы взыскали с нарушителя ПДД из Чернушки более 100 тысяч рублей
16 мая, 09:00
Этой ночью в Перми неизвестные подожгли автомобиль
16 мая, 06:03
Пермский застройщик частично скомпенсировал ущерб за поврежденный «Бентли»
8 мая, 10:38
Апрель
В Перми 23-летний водитель «Лады» выехал на красный свет и врезался в «Мерседес»
30 апреля, 07:35
Из-за водителя иномарки в Перми получили травмы две пассажирки автобуса
24 апреля, 13:19
В Кизеле осудят екатеринбуржца за смертельное ДТП
16 апреля, 06:41
В Прикамье ночью 6 апреля автомобиль» Хендай Солярис» насмерть сбил пешехода
6 апреля, 11:51
Под капотом автомобиля в Пермском крае произошло возгорание
Во время инцидента никто не пострадал.
6 апреля, 09:06
Март
Пострадавшие в смертельном ДТП у ЦУМа в Перми выписаны из больницы
На прошлой неделе один из парней пошел на поправку.
20 марта, 07:12
У обанкротившегося экс-депутата Заксобрания Прикамья нашли парк судов
5 марта, 08:58
Февраль
В Минздраве Прикамья рассказали о состоянии раненных после обстрела «Лады» полицией
26 февраля, 11:33
В Пермском крае суд забрал у двух водителей автомобили в пользу государства
22 февраля, 02:47

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