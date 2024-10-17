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Автомобили

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Октябрь
В Пермском крае замедлился рост цен на топливо
17 октября, 06:58
Сентябрь
Из Прикамья в новые регионы страны передали 17 конфискованных автомобилей
27 сентября, 08:45
В пермском вузе раскрыли, из-за чего в России может возникнуть нехватка автозапчастей
22 сентября, 12:30
В ДТП на трассе в Прикамье пострадали пять человек
22 сентября, 11:29
Август
В июле в Пермском крае появились автомобили нового китайского бренда
26 августа, 03:23
ИЖ, Čezeta, ЗИМ. В Перми продается уникальный мотопарк времен СССР
7 августа, 10:54
В Прикамье прогнозируется спад продаж на авторынке
7 августа, 09:19
Эксперты рассказали, что будет с автокредитами после роста процентных ставок
6 августа, 12:23
Не опять, а снова. В Прикамье ускорился рост цен на бензин
1 августа, 03:07
Июль
В Перми начали производить дом на колесах. Как он выглядит и сколько стоит?
Первую модель назвали «Пермяк».
31 июля, 11:13
Продажи автомобилей в Прикамье выросли на 20%
24 июля, 05:02
С начала года пермяков оштрафовали на 69 миллионов за неоплаченную парковку
18 июля, 11:03
Автолюбителей лишат выбора. Новый утильсбор способствует скачку цен
16 июля, 11:26
Сколько сегодня стоят автокредиты? Отвечают эксперты
15 июля, 10:52
В Перми ищут автомобили для полнометражного фильма
15 июля, 04:16
В июне в Перми выросли цены на макароны, хлеб и такси
11 июля, 11:26
Почти у каждого третьего пермяка есть личный автомобиль
3 июля, 03:54
Июнь
За пять месяцев 2024 года авторынок в Прикамье вырос на 70%
24 июня, 08:32
Фото. Пытался слить бензин, но случайно сжег четыре машины. Пермяка признали виновным
21 июня, 06:06
Как изменится цена на иномарки после отмены торгов долларом и евро? Отвечают эксперты
17 июня, 09:05

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