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Автомобилисты

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Октябрь
Карта. В Перми до конца года ограничили движение на улице Гальперина
22 октября, 05:49
До 4 октября в Прикамье ожидаются заморозки до -5°C
2 октября, 03:15
В Перми ограничат движение транспорта возле микрорайона Ива
2 октября, 02:52
Сентябрь
Пермский край накроет сильный туман
19 сентября, 08:17
Август
Прикамье 28 августа окатят сильный ливень и крупный град
28 августа, 05:31
МЧС предупреждает пермяков о сильном тумане
19 августа, 10:15
В Перми на улице Дзержинского на четыре дня перекроют движение транспорта
19 августа, 09:00
В Перми на несколько дней ограничат движение по одной улице
19 августа, 02:44
Июль
Прикамье 26 и 27 июля накроют мощные ливни
26 июля, 07:33

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